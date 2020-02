Legende: Freut sich über 3 wichtige Punkte im Rennen um Europa David De Gea. imago images

England: Manchester United gewinnt bei Chelsea

Der Traditionsverein aus Manchester gewinnt in London bei Chelsea 2:0. ManUnited liegt damit nur noch 3 Punkte hinter den «Blues» auf dem 4. Platz, der für die Champions-League-Teilnahme berechtigt. Bedanken kann sich das Team von Ole Gunnar Solskjaer auch beim VAR. United-Torschütze Maguire hätte nach einem Tritt zwischen die Beine von Michy Batshuayi nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, der VAR schritt nicht ein. Eingegriffen hat er dafür bei Chelseas Torszenen: Zuerst erkannte er den Treffer von Joker Kurt Zouma wegen eines Fouls von Cesar Azpilicueta ab, danach wurde auch Olivier Girouds Kopfballtreffer wegen Abseits nicht gegeben. Für den Gast aus Manchester trafen Anthony Martial (45.) und Harry Maguire (66.).

Italien: Milan mit Mini-Sieg gegen Torino

Auch der AC Mailand bleibt an den europäischen Plätzen dran – wenn auch «nur» an den Europa-League-Plätzen. Gegen Torino gewannen die Mailänder dank Ante Rebics Treffer in der 25. Minute. Der formstarke Angreifer war wettbewerbsübergreifend in den letzten 5 Spielen 5 Mal erfolgreich.