England: ManUnited gegen Brentford ohne Mühe

Manchester United hat sich vor heimischer Kulisse standesgemäss von Trainer Ralf Rangnick verabschiedet. Bei dessen letzten Spiel im Old Trafford siegten die «Red Devils» gegen Brentford 3:0. Bruno Fernandes (9.), Cristiano Ronaldo per Foulpenalty (61.) und Raphael Varane (72.) trafen für Manchester. Ronaldo erzielte 9 der letzten 11 ManUnited-Treffer in der Liga. Nach der insgesamt verkorksten Saison wird Interimscoach Rangnick Nationaltrainer in Österreich. Manchester auf Platz 6 rückte zwar bis auf 5 Punkte an Arsenal (4.) heran, hat aber keine realistischen Chancen mehr auf die Champions-League-Qualifikation – die Londoner haben 2 Spiele weniger absolviert.

Italien: Atalanta kommt nicht vom Fleck

Atalanta Bergamo erkämpfte sich in der Serie A ein 1:1 gegen Salernitana. Die abstiegsgefährdeten Süditaliener gingen dank Ederson in Führung (27.), Mario Pasalic konnte in der 88. Minute für Bergamo noch ausgleichen. Das Team mit dem Schweizer Remo Freuler, der durchspielte und in der 90. Minute verwarnt wurde, hat nur 1 der letzten 8 Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und steht auf dem 7. Tabellenplatz.