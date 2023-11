Legende: Reichte seine Bewerbung für das «Tor des Jahres» ein Alejandro Garnacho. Imago Images/Peter Byrne

Premier League: Manchester United bezwingt Everton

Schon in der 3. Minute stellte Manchester United bei Everton die Weichen auf Sieg – und wie. Alejandro Garnacho brachte seine Farben mit einem Fallrückzieher unter das Lattenkreuz in Front. Per Elfmeter erhöhte Marcus Rashford mit seinem erst 2. Saisontor in der 56. Minute auf 2:0. Anthony Martial sorgte mit dem 3:0 in der 75. Minute für die Entscheidung. Derweil musste Tottenham die 3. Niederlage in Serie einstecken. Die «Spurs» gaben zuhause gegen Aston Villa eine Führung aus der Hand und verloren 1:2. Damit zieht die Mannschaft von Unai Emery an Tottenham vorbei auf den 4. Platz.

Bundesliga: Widmer zurück auf dem Platz

Silvan Widmer hat mit Mainz nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Der Nati-Aussenverteidiger stand beim 1:1 auswärts gegen Hoffenheim in der Startaufstellung und absolvierte sein erstes Pflichtspiel seit dem 30. April. Teamkollege Edimilson Fernandes lief ebenfalls von Beginn an auf und lieferte beim Führungstor von Marco Richter (39.) die Vorlage.