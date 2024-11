Legende: Lange Gesichter bei Marseille Die Südfranzosen kassierten vor der Pause gleich drei Gegentreffer. Imago/Icon Sport

Ligue 1: Marseille mit schmerzhafter Heimniederlage

Olympique Marseille verpasste es in der Ligue 1, zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Leader PSG heranzurücken. Die Südfranzosen verloren in der 11. Runde zu Hause überraschend mit 1:3 gegen Aufsteiger Auxerre. Vor allem die erste Halbzeit war verheerend für Marseille: Nach Toren von Lassine Sinayoko (10.), Gaëtan Perrin (43.) und Hamed Junior Traoré (45.) lag das Heimteam mit 0:3 zurück. Nach dem Seitenwechsel konnte Marseille mit dem zur Pause eingewechselten Nati-Spieler Ulisses Garcia nur noch verkürzen (Mason Greenwood per Penalty/65.).

Bundesliga: Nullnummer in Berlin

Im Freitagabendspiel in der Bundesliga sahen die Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei keine Tore. Union Berlin und der SC Freiburg trennten sich 0:0. Für die Gäste aus dem Breisgau war es die zweite Nullnummer in Folge. Die beste Chance auf einen Torerfolg besass Vincenzo Grifo in der 22. Minute. Der italienische Mittelfeldspieler, eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze, scheiterte mit seinem Penalty am Dänen Frederik Rönnow im Union-Tor. Rönnow vereitelte auch danach zahlreiche Chancen der Freiburger.