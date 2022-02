Legende: War nur schwer zu stoppen Kylian Mbappé. Keystone

Frankreich: PSG siegt in der Nachspielzeit

Bis in die 93. Minute sah es so aus, als ob Rennes Tabellenführer Paris St-Germain in einer lauen Partie einen Punkt abknöpfen würde. Gegen defensiv gut eingestellte Gäste taten sich die Hauptstädter schwer im Angriffsspiel. Dann erlöste Kylian Mbappé die Fans mit einem Schuss aus kurzer Distanz ins weite Eck zum 1:0. Der Stürmer hatte nach dem Seitenwechsel bereits aus Offside-Position getroffen (63.).

Spanien: Sevilla bleibt Real auf den Fersen

Verfolger Sevilla hat im Heimspiel gegen Elche gegenüber Leader Real Madrid vorgelegt. Den zweitplatzierten Andalusiern reichte ein Doppelschlag innert fünf Zeigerumdrehungen zum 2:0-Heimerfolg über Elche. Routinier Papu Gomez eröffnete nach 70 Minuten das Skore, ein Kopfball von Rafa Mir besiegelte kurz darauf den Endstand.

Österreich: Okafor führt Salzburg zum Sieg

Dank Noah Okafor gelang Salzburg die Hauptprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München vom kommenden Mittwoch. Der Schweizer Stürmer trug zum 2:1-Auswärtssieg in der Meisterschaft gegen Rapid Wien die Vorlage zum Ausgleich (64.) und den Siegtreffer (77.) bei.

