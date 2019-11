Legende: Dreifach-Torschütze Captain Lionel Messi. Keystone

Spanien: Barcelona und Real im Gleichschritt

Mit einem 4:1-Sieg gegen Celta Vigo hat Barcelona die Tabellenspitze in La Liga verteidigt. Überragende Figur beim Erfolg war Lionel Messi. Der Argentinier traf erst vom Elfmeterpunkt und anschliessend zweimal per direkt verwandeltem Freistoss.

Ebenfalls zu einem problemlosen Sieg kam Dauerrivale Real Madrid. Die «Königlichen» bezwangen Eibar 4:0. Karim Benzema konnte sich als Doppeltorschütze auszeichnen. Real bleibt damit punktgleich mit Barça auf Rang 2.

Italien: Inter neuer Tabellenführer

Inter Mailand gewann gegen Hellas Verona mit 2:1. Matias Vecino und Nicolo Barella mit einem Traum-Schlenzer drehten das Spiel in der 2. Halbzeit. Dank diesen 3 Punkten schieben sich die Mailänder zumindest vorübergehend an Leader Juventus vorbei. Die Turiner spielen am Sonntag gegen die AC Milan.