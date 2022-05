Legende: Grosser Jubel Die Milan-Spieler freuen sich über ein Tor. Keystone/Antonio Calanni

Italien: Milan einen Punkt vom «Scudetto» entfernt

Die AC Milan hat einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht. Die «Rossoneri» besiegten Atalanta Bergamo vor heimischer Kulisse mit 2:0. Die Tore erzielten Rafael Leao (56. Minute) und Théo Hernandez (75.) mit einem unwiderstehlichen Rush. Weil Stadtrivale Inter am Abend auch dank zwei Treffern von Lautaro Martinez auswärts gegen Cagliari 3:1 gewann, muss sich Milan mit den Meisterfeierlichkeiten noch gedulden. In der letzten Runde fehlt noch ein Punkt gegen Sassuolo. Für Milan wäre es der erste Meistertitel seit 2011.

England: City gibt bei West Ham Punkte ab

Nach einem 0:2-Rückstand hat sich Manchester City beim 2:2 auswärts gegen West Ham im Meisterrennen immerhin noch einen Punkt gesichert. Riyad Mahrez hätte den Leader gar zum Sieg schiessen können: Er scheiterte in der 86. Minute mit einem Penalty an West-Ham-Goalie Lukasz Fabianski. Zuvor hatten Jack Grealish und Vladimir Coufal mit einem Eigentor den Doppelschlag von Jarrod Bowen aus der ersten Halbzeit ausgeglichen. Mit einem Spiel mehr als Verfolger Liverpool beträgt der Vorsprung Citys neu 4 Punkte. Sollte Liverpool sein Nachtragsspiel am Dienstag auswärts in Southampton gewinnen, würde City mit einem Punkt Reserve in den letzten Spieltag am kommenden Sonntag gehen. Das Team von Pep Guardiola empfängt dann Aston Villa, Liverpool spielt an der Anfield Road gegen Wolverhampton.

00:39 Video Guardiola: «Nun gibt es keine Diskussionen um die Tordifferenz» (engl.) Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.