Legende: Erzielte vom Penaltypunkt den 1:1-Ausgleich Christian Pulisic. imago images/NurPhoto

Italienischer Supercup: Mailänder Derby im Final

Die AC Milan ist Inter Mailand dank eines 2:1 über Juventus Turin in den Final des italienischen Supercups gefolgt. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad kommt es damit am Montag zum Derby um den Titel. Juventus lag dank eines sehenswerten Treffers von Kenan Yildiz bis zur 71. Minute in Führung, Milan gelang jedoch die Wende. Christian Pulisic glich per Penalty aus. Federico Gatti lenkte eine Hereingabe wenig später zum 1:2 ins eigene Tor ab. Juventus verlor nach dem 0:1 gegen Stuttgart in der Champions League erst zum zweiten Mal in dieser Saison.

LaLiga: Bellingham rettet Real in der 95. Minute

Real Madrid hat sich in Valencia in extremis einen 2:1-Erfolg gesichert und ziert damit in der spanischen Meisterschaft wieder die Tabellenspitze. Nachdem Vinicius Jr. wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war, gelang Luka Modric 5 Minuten nach seiner Einwechslung zunächst der 1:1-Ausgleich (85.). Jude Bellingham, der zuvor einen Penalty verschossen hatte, besorgte schliesslich in der 5. Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Real weist bei einem Spiel mehr 2 Punkte Vorsprung auf Stadtrivale Atletico auf.

Resultate