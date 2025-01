Per E-Mail teilen

Legende: Grenzenloser Jubel Die Milan-Spieler feiern den Sieg. Keystone/AP Photo/Altaf Qadri

Italien: Milan gewinnt Supercup dank spätem Tor

Die AC Milan (ohne den verletzten Noah Okafor) hat den italienischen Supercup gewonnen. In Riad feierte das Team von Trainer Sergio Conceicao einen 3:2-Sieg gegen Inter Mailand. Das Team mit dem Schweizer Torhüter Yann Sommer führte dank Toren von Lautaro Martinez und Mehdi Taremi 2:0. Théo Hernandez und Christian Pulisic glichen für Milan bis zur 80. Minute aus. In der Nachspielzeit machte Tammy Abraham die Wende perfekt.

Italien: Aigbogun und Pilgrim gewinnen Supercup

Der italienische Supercup der Frauen wurde zur Beute der AS Roma. Die Römerinnen setzten sich in La Spezia mit 3:1 gegen die Fiorentina durch. Die Schweizer Nati-Spielerin Eseosa Aigbogun wurde bei der Roma in der 82. Minute eingewechselt. Ihre Landsfrau und Teamkollegin Alayah Pilgrim war nur Ersatz.

Premier League: Nottingham siegt weiter

Nottingham Forest ist das Team der Stunde in der Premier League. Das Team von Coach Nuno Espirito Santo gewann bei den Wolverhampton Wanderers 3:0, feierte den 6. Sieg in Serie und zog nach Punkten mit Liverpool-Verfolger Arsenal gleich. Morgan Gibbs-White, Chris Wood und Taiwo Awoniyi trafen für die Gäste.

