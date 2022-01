Legende: Im engen Zwiegespräch Die Mailänder Olivier Giroud (l.) und Ante Rebic nehmen Schiedsrichter Marco Serra ins Gebet. Keystone

Italien: Milan patzt, Genoa geht unter

Milan hat den Sprung an die Spitze der Serie A verpasst. Die «Rossoneri» erlitten in der 22. Runde gegen den Tabellen-14. Spezia eine 1:2-Heimniederlage. Die Entscheidung fiel in einer dramatischen Schlussphase, in der Milan ein Tor aberkannt wurde und kurze Zeit später Zlatan Ibrahimovic per Kopf auch noch die Latte traf. Nach einem Konter gelang Emmanuel Gyasi praktisch mit dem Schlusspfiff der Lucky Punch für die Gäste. Durch Milans Niederlage bleibt Stadtrivale Inter mit 2 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf Platz 1. Derweil kommt Silvan Hefti mit Genoa weiter nicht vom Fleck. Der Ostschweizer erlitt im 4. Spiel seit seinem Wechsel von YB die 3. Niederlage. Beim 0:6 auswärts bei der Fiorentina verschuldete der Rechtsverteidiger früh einen Penalty, den sein Torhüter jedoch entschärfen konnte.

00:21 Video Archiv: Hefti verlässt die Young Boys Richtung Italien Aus Sportflash vom 03.01.2022. abspielen

