Legende: Avancierte auf Sardinien zum Matchwinner Milans Ismaël Bennacer. KEYSTONE/FABIO MURRU

Italien: Milan nutzt Patzer von Inter aus

Leader AC Milan feierte in Cagliari dank eines Treffers von Ismaël Bennacer (59.) einen 1:0-Erfolg. Der Sieg auf Sardinien schmeckte doppelt süss, patzte mit Inter (1:1 gegen die Fiorentina) doch der Stadtrivale und ärgste Widersacher. Der zweite Nutzniesser vom Remis der «Nerazzurri» kommt aus Kampanien: Napoli zog dank eines 2:1-Sieges über Udinese an Inter vorbei und steht neu auf Platz 2.

England: Arsenal schlägt Aston Villa, Chelsea im Cup-Halbfinal

Am Mittwoch hatte Arsenal beim 0:2 gegen Liverpool das Feld nach 5 Liga-Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer verlassen müssen. Am Samstag kehrten die Londoner im Spiel der 30. Runde in die Erfolgsspur zurück. Bei Aston Villa feierten sie dank eines Treffers von Bukayo Saka (30.) einen 1:0-Sieg und bauten den Vorsprung auf das fünftplatzierte ManUnited bei einem Spiel weniger auf 4 Punkte aus. Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch und wurde kurz vor der Pause verwarnt. Arsenals Stadtrivale Chelsea war am Samstagabend im FA Cup im Einsatz: Die «Blues» siegten in Middlesbrough mit 2:0 und stehen damit im Halbfinal.