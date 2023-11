Legende: Mit Bologna im Hoch Michel Aebischer (links). imago images/Zuma Press

Serie A: Bologna zieht an Lazio vorbei

Angeführt von Captain Michel Aebischer siegte Bologna gegen Lazio zuhause 1:0 und rückte in der Serie-A-Tabelle an den Römern vorbei auf Platz 6 vor. Dem Schotten Lewis Ferguson gelang der Siegtreffer kurz nach der Pause. Remo Freuler spielte bei Bologna im Mittelfeld durch, Dan Ndoye wurde in der Schlussphase eingewechselt. Das defensiv starke Bologna hat in dieser Saison erst ein einziges Mal verloren: zum Auftakt gegen Milan.

Bundesliga: Bochum mit «Big Points» gegen Darmstadt

Bochum hat zum Auftakt der 10. Bundesliga-Runde einen eminent wichtigen 2:1-Sieg bei Aufsteiger Darmstadt gefeiert. Vor einer Woche mussten die Bochumer vor heimischem Publikum gegen Mainz tief in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen, nun klappte es auswärts in Darmstadt mit dem langersehnten ersten Sieg der laufenden Bundesliga-Saison. Matchwinner für das Team von Thomas Letsch war Doppeltorschütze Takuma Asano, Darmstadts Fabian Holland sah in der 70. Minute wegen einer Notbremse Rot. Noah Loosli (Bochum) und Filip Stojilkovic (Darmstadt) kamen zu Kurzeinsätzen.