Legende: Feierte seinen 2. Sieg in der Ligue 1 mit Montpellier Jonas Omlin. imago images

Frankreich: Omlin mit zweitem Sieg

Jonas Omlin hat in der französischen Meisterschaft mit Montpellier den zweiten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der «Hérault Sport Club» setzte sich zuhause gegen Olympique Lyon 2:1 durch. Teji Savanier brachte die Gastgeber per Penalty in Führung (38.). Lyon schwächte sich mit dem Pausenpfiff selbst: Houssem Aouar flog nach einem rüden Foul vom Feld. Nach dem Seitenwechsel doppelte Savanier nach (59.). Nach Rot gegen Montpelliers Vitorino Hilton konnte Memphis Depay per Penalty in der 82. Minute verkürzen. Doch der Omlin-Klub brachte das 2:1 über die Zeit.