Legende: Führte seine Mannschaft als Captain aufs Feld Denis Zakaria. imago images/Sportpixpress

Ligue 1: Monaco startet mit Sieg – Drama um Lille-Spieler

Mit Goalie Philipp Köhn, Denis Zakaria und Breel Embolo standen bei Monaco zum Ligue-1-Auftakt gleich 3 Schweizer in der Startelf. Zakaria führte das Team von Adi Hütter gegen Aufsteiger St-Etienne als Captain aufs Feld und zog im Mittelfeld die Fäden. Der einzige Treffer der Partie ging auf das Konto von Takumi Minamino (28.). Embolo sah tief in der Nachspielzeit wegen Reklamierens die gelbe Karte.

Bange Momente gab es im Spiel zwischen Stade Reims und Lille (0:2) zu überstehen. Lille-Spieler Angel Gomes ging nach einem Luftzweikampf bewusstlos zu Boden und wurde auf dem Rasen minutenlang gepflegt. Die Partie war für eine halbe Stunde unterbrochen. Lille teilte später am Abend mit, dass Gomes das Bewusstsein wiedererlangt habe und ins Krankenhaus überführt worden sei.

LaLiga: Erfolgreicher Flick-Einstand bei Barcelona

Einen erfolgreichen Liga-Einstand erlebte Hansi Flick an der Seitenlinie von Barcelona. Beim Gastspiel in Valencia steuerte Robert Lewandowski beide Treffer zum 2:1-Sieg bei. Zuerst traf der Pole in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Vorlage von Lamine Yamal aus kurzer Distanz. Kurz nach der Pause verwertete er einen Foulpenalty. Hugo Duro (44.) hatte das Heimteam per Kopfball in Führung gebracht und vergab nur Minuten später das mögliche 2:0, nachdem sich Barcelona-Goalie Marc-André ter Stegen im eigenen Strafraum einen üblen Fehlpass erlaubt hatte.