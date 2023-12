Legende: Häufiges Duell am Freitagabend Denis Zakaria gegen Alexandre Lacazette. Imago/PanoramiC

Ligue 1: Monaco unterliegt Lyon

Die AS Monaco hat in der Ligue 1 gegen das bisherige Schlusslicht Lyon trotz klarer Feldüberlegenheit eine 0:1-Heimniederlage kassiert. Das Team mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria (Breel Embolo fehlt weiterhin verletzt) verpasste es damit, vorübergehend auf Rang 2 vorzustossen. Köhn war beim Tor durch Jeffinho in der 86. Minute ohne Abwehrchance. Zakaria vergab in der 1. Hälfte eine Kopfball-Chance.

Serie A: Juventus stolpert in Genua

Juventus Turin hat sich in der 16. Serie-A-Runde bei Genoa CFC mit einem 1:1 begnügen müssen und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die «Alte Dame» ging durch einen von Federico Chiesa verwandelten Elfmeter in Führung, musste aber kurz nach der Pause den Ausgleich durch Albert Gudmondsson hinnehmen. Silvan Hefti, der bei Genoa nur Ergänzungsspieler ist, kam nicht zum Einsatz.

Premier League: Tottenham gibt sich keine Blösse

Tottenham Hotspur hat das Auftaktspiel der 17. Premier-League-Runde in Nottingham mit 2:0 gewonnen und bleibt an der Spitzengruppe dran. Die Treffer für die Londoner erzielten Richarlison und Dejan Kulusevski. Nottingham droht der Absturz auf Platz 17.