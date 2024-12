Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Beschäftigte die PSG-Defensive Breel Embolo. Imago/Sportpixpress

Ligue 1: Monaco gibt Führung aus der Hand

Monaco hat im Kampf um die Spitzenposition in der Ligue 1 einen wichtigen Sieg verpasst. Die drittplatzierten Monegassen führten gegen Leader PSG zu Hause zwischenzeitlich 2:1, mussten sich am Ende aber 2:4 geschlagen geben. Das 2:1 Monacos hatte Breel Embolo mit seinem 3. Liga-Tor erzielt. Der Nati-Stürmer lenkte eine Hereingabe von Maghnes Akliouche gekonnt in die weite Torecke ab.

Goalie Philipp Köhn kam bei Monaco über 90 Minuten zum Einsatz, Denis Zakaria stand verletzungsbedingt nicht im Aufgebot.

Resultate

Englischer Ligacup: Favoriten setzen sich durch

Newcastle hat sich im Viertelfinal des Ligacups gegen Brentford mit 3:1 durchgesetzt. Die Vorentscheidung zum 3:0 erzielte dabei Fabian Schär. Der ehemalige Schweizer Nati-Verteidiger wurde von Kollege Bruno Guimaraes vor dem Tor perfekt freigespielt und brauchte nur noch einzuschieben. Für Schär ist es das 2. Tor in diesem Wettbewerb und das 4. in dieser Saison im 17. Einsatz.

Auch Arsenal (3:2 gegen Crystal Palace) und Liverpool (2:1 bei Southampton) stehen in der Runde der letzten 4. Den letzten Viertelfinal bestreiten Tottenham und ManUnited am Donnerstag.