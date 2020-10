Legende: Mit dem Fuss Yvon Mvogo hält den Penalty von Zwolle-Stürmer Reza Ghoochannejhad. imago images

Niederlande: Mvogo pariert Elfmeter

Yvon Mvogo blieb in der niederländischen Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Er gewann mit dem PSV Eindhoven auswärts gegen Zwolle 3:0. Mvogo gelang dabei in der 20. Minute beim Stand von 2:0 eine Penaltyparade mit dem Fuss. Eindhoven führt die Rangliste mit 13 Punkten an.

England: Tottenham vergibt 3:0-Führung

Tottenham überrannte West Ham im Derby zu Beginn regelrecht. Heung-Min Son und zweimal Harry Kane stellten bis zur 16. Minute auf 3:0. Trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Fabian Balbuena (82.) und ein Eigentor von Davinson Sanchez (85.) brachten die «Hammers» kurz vor Schluss noch auf 2:3 heran. In der 94. Minute gelang Manuel Lanzini gar noch der 3:3-Ausgleich.

Van Dijk muss operiert werden Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk muss sich nach seiner Verletzung im Merseyside-Derby gegen Everton (2:2) vom Samstag einer Knieoperation unterziehen. Der Niederländer fällt für unbestimmte Zeit aus. Gerüchte, wonach der 29-Jährige sich bei der Intervention von Evertons Goalie Jordan Pickford einen Kreuzbandriss zugezogen habe, wollte Liverpool nicht bestätigen.

Frankreich: Schweizer siegen mit Nizza

Jordan Lotomba und Dan Ndoye (ab 83.) kamen mit Nizza in Saint-Etienne zu einem 3:1-Erfolg. Ndoye lieferte den Assist zum letzten Treffer der Südfranzosen in der 93. Minute. Sein U21-Nati-Kollege Lotomba spielte durch und wurde verwarnt. Jonas Omlin kam mit Montpellier trotz der frühen roten Karte gegen Teji Savanier zu einem 1:1 gegen Monaco.