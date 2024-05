Legende: Muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten Yvon Mvogo. imago images/Panoramic

Ligue 1: Mvogo steigt mit Lorient ab

Yvon Mvogo und Lorient müssen den Gang in die Ligue 2 antreten. Trotz eines 5:0-Erfolgs am letzten Spieltag gegen Absteiger Clermont konnten sich die Bretonen nicht mehr am punktgleichen Metz vorbei in die Barrage retten. Ein Treffer fehlte zur vorübergehenden Rettung. Lorient musste sich beugen, weil Metz in den Direktduellen mehr Auswärtstore erzielt hat. Ein Erfolgserlebnis gab es für Jordan Lotomba und Fabian Rieder. Lotomba sicherte Nizza mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum 2:2 einen Punkt gegen Lille. Rieder, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, traf gegen Reims für Rennes zum bedeutungslosen 1:2.

Serie A: Inter nur mit 1:1

Meister Inter Mailand (mit Yann Sommer) ist zuhause gegen Lazio Rom nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In der 87. Minute gelang Denzel Dumfries der Ausgleich, nachdem Daichi Kamada Lazio in der 32. Minute in Front gebracht hatte. Sommer war beim Schuss des Japaners zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.