Legende: Liverpools Jungspunde jubeln Darunter Sepp van den Berg (17 Jahre, ganz rechts) und Harvey Elliott (16 Jahre, mit zusammengebundenen Haaren). Getty Images

England: Liverpools junge Elf schiesst Arsenal raus

Jürgen Klopp vertraute im League Cup auf 4 Teenager in der Startelf. Das sollte sich auszahlen: 5:5 stand es nach 90 Minuten, wobei Liverpool sich erst in der 4. Minute der Nachspielzeit ins Elfmeterschiessen rettete. Dort scheiterte einzig Arsenals Dani Ceballos, womit der Liverpooler Sieg perfekt war. Manchester United siegte derweil bei Chelsea dank einem Doppelpack von Marcus Rashford 2:1.

Italien: Freuler mit Torpremiere – Juventus dank Ronaldo-Tor in der 96. Minute

Atalanta kam in der Meisterschaft bei Napoli zu einem 2:2. Remo Freuler spielte durch und erzielte in der 41. Minute sein erstes Saisontor. Erst in der 6. Nachspielzeit-Minute sicherte Cristiano Ronaldo der «alten Dame» per Elfmeter 3 Punkte. Die Turiner, die sich dank dem Sieg wieder an der Tabellenspitze befinden, konnten zuvor seit der 51. Minute in Überzahl agieren. In der Schlussphase flog auch Juventus' Adrien Rabiot vom Platz.

Frankreich: Auch Kutesa trifft erstmals

Der Schweizer Dereck Kutesa erzielte im Ligacup gegen Bourg-Péronnas (2:1) in der 14. Minute das 1:0. Es war sein erster Treffer für Reims.