Nach Fünferpack der Hattrick: Haaland weiter in Torlaune

Legende: Er trifft und trifft und trifft Erling Haaland. Keystone/RICHARD SELLERS

FA Cup: Haaland nicht zu stoppen

Manchester City und Erling Haaland setzen ihre torreiche Woche im im Viertelfinal des FA Cups fort. Wenige Tage nach dem 7:0 in der Champions League gewinnt der englische Meister gegen Burnley mit 6:0. Haaland, fünffacher Torschütze am Dienstag gegen Leipzig, erzielte gegen den vom ehemaligen City-Spieler Vincent Kompany trainierten Leader der zweiten Liga drei Treffer. Der 22-jährige Norweger steht nun bei 42 Saisontoren. Manuel Akanji kam in der letzten halben Stunde zu einem Teileinsatz.

