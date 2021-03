Legende: Nichts geht mehr Liverpools Sadio Mané versteht die Welt nicht mehr. imago images

England: Liverpool verliert auch gegen Chelsea

Liverpool hat im Spitzenduell der 29. Runde in der Premier League einen nächsten Rückschlag erlitten. An der Anfield Road verloren die «Reds» gegen Chelsea 0:1. Mason Mount erzielte das einzige Tor des Spiels 3 Minuten vor der Pause. Für das Team von Jürgen Klopp war es wettbewerbsübergreifend die 5. Heimniederlage in Folge. Dies hat es in der langen Geschichte Liverpools noch nie gegeben. Der Schweizer Natispieler Xherdan Shaqiri kam bei der Klopp-Elf nicht zum Einsatz.

Italien: Inter dank Sanchez

Leader Inter Mailand hat in der Serie A den 6. Erfolg in Serie gefeiert. Die Mailänder kamen dank einer Doublette (54./62.) von Alexis Sanchez zum 2:1-Sieg in Parma. Der Chilene stand in der Meisterschaft erstmals seit dem 6. Januar von Beginn an auf dem Platz und zahlte Trainer Antonio Conte das Vertrauen zurück. Inter liegt neu 6 Punkte vor Stadtrivale Milan.

Spanien: Bilbao im Final

In der Copa del Rey kommt es zum Endspiel FC Barcelona - Athletic Bilbao. Die Basken folgten den Katalanen dank einem 2:1-Sieg in der Verlängerung des Rückspiels bei Levante. Alex Berenguers Treffer in der 112. Minute bedeutete die Entscheidung.