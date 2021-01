Deutschland: Spätes Glück für Union Berlin

Das Auftaktspiel der 16. Bundesliga-Runde zwischen Union Berlin und Leverkusen lief auf ein torloses Remis hinaus, als Cedric Teuchert die «Eisernen» 2 Minuten vor Schluss ins Glück schoss. Der 24-jährige Angreifer traf nach starkem Steilpass von Christopher Lenz mit etwas Glück via Oberschenkel von Bayer-Keeper Lukas Hradecky. Dennoch ging der Sieg der Berliner in Ordnung. Das Überraschungsteam von Trainer Urs Fischer ist nun seit 6 Liga-Spielen ohne Niederlage und stösst zumindest vorübergehend auf Rang 4 vor.

Resultate Bundesliga

Italien: Römer-Derby geht deutlich an Lazio

Lazio Rom hat das Stadtderby gegen Lokalrivale AS Roma mit 3:0 für sich entschieden. Mann des Spiels war dabei Luis Alberto. Der 28-jährige Spanier zeichnete sowohl für das 2:0 (23.) als auch das 3:0 (67.) verantwortlich. Zuvor hatte Goalgetter Ciro Immobile Lazio in Führung geschossen (14.). Die 3 Punkte im Direktduell bringen die siebtplatzierten «Biancocelesti» in der Tabelle bis auf 3 Zähler an die AS Roma (Rang 3) heran.