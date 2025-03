Legende: Tritt an Ort und Stelle Martin Ödegaard und Arsenal. Keystone / ADAM VAUGHAN

Premier League: Arsenal nur mit Remis

Liverpool kann den Champagner langsam aber sicher kühl stellen. Der Leader konnte am Sonntag genüsslich zusehen, wie Verfolger Arsenal erneut Punkte liegen liess. Die Londoner kamen bei Manchester United dank Declan Rice (74.) immerhin noch zu einem 1:1, blieben aber in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge sieglos. Der Rückstand auf Liverpool beträgt bei einer Partie weniger 15 Punkte.

Bundesliga: 3. Pleite in Folge für Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga zum dritten Mal in Folge verloren und zittert um seinen Platz in den Top 4. Nach Bayern München und Leverkusen konnte auch Union Berlin die Frankfurter bezwingen. Im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdeten Gäste ging die Eintracht durch das erste Tor von Neuzugang Michy Batshuayi in der Startviertelstunde in Führung. Nach der Pause sorgten Leopold Querfeld (62.) und Woo-Yeong Jeong (78.) für die Wende. Den möglichen Ausgleich verpasste Hugo Ekitiké, als er mit einem Handspenalty an Unions Goalie Frederik Rönnow scheiterte.

Resultate