Italien: Napoli weiter furios an der Spitze

Napoli verteidigt seine Tabellenführung dank eines 2:1-Siegs bei Meister Milan erfolgreich. Für die Süditaliener, welche in der Sommerpause viele Wechsel zu verzeichnen hatten, traf Giovanni Simeone (78.), der Sohn von Atletico Madrids Trainer Diego Simeone. Punktgleich auf Platz 2 liegt Atalanta Bergamo, das sich mit 1:0 bei der AS Roma durchsetzte. Bergamos Sieg sicherte das 18-jährige Abwehrtalent Giorgio Scalvini (35.).

Mit Inter und Juventus kommen in der Serie A zwei Aspiranten auf den «Scudetto» weiter nicht auf Touren. Am Sonntag setzte es sowohl für die Mailänder als auch für die Turiner eine Niederlage ab. Inter musste sich dem formstarken Udinese auswärts mit 1:3 beugen. Juventus blamierte sich beim Aufsteiger Monza. Juves Angel Di Maria sah noch in der 1. Halbzeit Rot, den einzigen Treffer erzielte Christian Gytkjaer in der 74. Minute.

England: Arsenal schlägt Brentford locker

Arsenal setzt seinen starken Saisonstart fort. Im 7. Saisonspiel kamen die Londoner zum 6. Sieg. Beim 3:0 in Brentford stellten William Saliba (17.) und Gabriel Jesus (28.) nach schöner Vorlage von Granit Xhaka früh die Weichen auf Sieg. Nach dem dritten Treffer durch Fabio Vieira kurz nach der Pause war die Partie entschieden. Arsenal führt damit die Premier-League-Tabelle einen Punkt vor Manchester City und Tottenham an.

