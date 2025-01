Legende: Jubelt über seinen 8. Saisontreffer Romelu Lukaku nach seinem Tor vom Punkt. imago images/ZUMA Press

Serie A: 4. Sieg in Serie für Neapel

Napoli übernachtet nach einem 3:0-Auswärtssieg in Florenz als Tabellenführer der Serie A. In der Toskana war David Neres für die 1:0-Führung in der 28. Minute besorgt. Nach der Pause erhöhte Romelu Lukaku per Elfmeter auf 2:0 (55.). Die Entscheidung fiel in der 68. Minute durch Scott McTominay. Für Napoli war es der 4. Sieg in Serie, 3 davon fuhr die Mannschaft Antonio Contes in der Fremde ein.

Beim 1:1 zwischen dem FC Venedig und Empoli konnte sich Sebastiano Esposito ein weiteres Mal in die Torschützenliste eintragen lassen. Der ehemalige FCB-Leihspieler traf in der 32. Minute zum 1:1. Es war das dritte Spiel in Serie, in dem Esposito traf und bereits sein 7. Tor in der laufenden Saison.

