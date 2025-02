Legende: Konnte die Niederlage nicht mehr verhindern Napoli-Joker Noah Okafor. Imago Images/Fotoagenzia

Serie A: Napoli taucht bei Aufsteiger Como

Das 4. Spiel in Serie ohne Sieg hat Napoli die Tabellenspitze gekostet. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte musste sich auswärts gegen Como mit 1:2 geschlagen geben. Auf ein frühes Eigentor von Amir Rrahmani (7.) konnte Napoli durch Giacomo Raspadori noch antworten (17.). Assane Diao bescherte dem Aufsteiger in der 77. Minute aber das Siegtor. Noah Okafor wurde bei Napoli in der 84. Minute eingewechselt. Damit übernimmt Inter, das am Samstag Genoa mit 1:0 bezwang, nach der 26. Runde die Tabellenführung.

LaLiga: Modric und Vinicius schiessen Real zum Sieg

Nach drei Spielen ohne Sieg in der spanischen Meisterschaft ist Real Madrid in der 25. Runde zu einem 2:0 gegen Girona gekommen und schliesst damit wieder zu Leader Barcelona auf. Der bald 40-jährige Luka Modric brillierte mit einem perfekten Halbvolley, der in der 41. Minute das 1:0 brachte. Vinicius Junior doppelte nach Vorarbeit von Kylian Mbappé in der Schlussphase nach.

