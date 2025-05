Per E-Mail teilen

Legende: Torschütze des einzigen Treffers in Lecce Napolis Giacomo Raspadori. imago images/Abacapress

Serie A: Keine Veränderung vorne

Napoli hat dank einem 1:0 in Lecce einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht. Nach Romelu Lukakus aberkanntem Tor (2.) erzielte Giacomo Raspadori in der 24. Minute den goldenen Treffer. Etwas später zog Verfolger Inter Mailand gegen Hellas Verona nach. Den «Nerazzurri» – ohne Yann Sommer (Bank), Hakan Calhanoglu (gesperrt) und Lautaro Martinez (verletzt) – reichte ein Penaltytreffer von Kristjan Asllani (9.). Napolis Vorsprung beträgt weiter 3 Punkte.

LaLiga: «Barça» siegt weiter

Der FC Barcelona hat den 4. Liga-Sieg in Folge eingetütet und damit Druck auf Verfolger Real Madrid (kann am Sonntag gegen Celta Vigo wieder nachziehen) gemacht. Hansi Flicks Team gewann bei Real Valladolid trotz frühem Rückstand mit 2:1. Raphinha (54.) und Fermin Lopez (60.) hatten mit einem Doppelschlag die Partie gedreht.

Premier League: Arsenal verpatzt CL-Hauptprobe

Declan Rice brachte Arsenal zwar in Führung (34.), doch Bournemouth drehte die Partie im Emirates Stadium noch durch Tore von Dean Huijsen (67.) und Evanilson (75.). Arsenal misslingt damit die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei PSG.

