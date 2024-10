Legende: Vom Punkt erfolgreich Napolis Chwitscha Kwarazchelia. Reuters/Jennifer Lorenzini

Serie A: Napoli mit Minisieg

Napoli hält sich in der Serie A souverän an der Spitze. «Gli Azzurri» siegten am 8. Spieltag auswärts bei Empoli 1:0 und haben wieder 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus. Das goldene Tor erzielte der Georgier Chwitscha Kwarazchelia per Penalty. Der 23-jährige Leader steht neu bei 10 Toren und 5 Assists im Kalenderjahr 2024 – mehr hat in der Serie A mit Christian Pulisic (Milan) nur einer. Der Luzerner Nicolas Haas kam bei Empoli ab der 79. Minute zu seinem 7. Teileinsatz im 8. Spiel.

