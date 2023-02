Legende: Erzielte seinen 18. Saisontreffer in der Serie A Victor Osimhen. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Italien: Napoli gelingt CL-Hauptprobe

Dank eines 2:0-Auswärtssieges gegen Sassuolo hat Napoli seinen Vorsprung an der Spitze der Serie A mindestens bis Samstag auf 18 Punkte ausgebaut. Chwitscha Kwarazchelia brachte den Leader in der 12. Minute auf Kurs. Victor Osimhen bekundete zuerst bei einem Pfostenschuss Pech, erwischte Sassuolos Goalie Andrea Consigli dann aber in der nahen Ecke zum 2:0 (33.). Es war sein 18. Liga-Tor in dieser Saison. Napoli gelang damit die Hauptprobe für die «Königsklasse»: Am Mittwoch steht im Champions-League-Achtelfinal das Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt an.

Deutschland: Augsburg siegt dank Jensen

Hoffenheim kommt in der Bundesliga weiter nicht vom Fleck. Auch im 2. Spiel unter Neo-Trainer Pellegrino Matarazzo verloren die Sinsheimer. Zum Auftakt des 21. Spieltages schoss Fredrik Jensen Augsburg in der 89. Minute zum 1:0-Erfolg. Für Hoffenheim war es die 11. Liga-Partie in Folge ohne Sieg. Vor zwei Wochen war FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter entlassen worden. Tabellennachbar Augsburg, bei dem der zuletzt verletzte Ruben Vargas auf der Ersatzbank Platz nahm, vergrösserte den Vorsprung auf 5 Zähler.