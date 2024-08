Legende: Mochte nicht hinsehen Napoli-Coach Antonio Conte. imago images/LaPresse

Serie A: Napoli kassiert 0:3-Pleite

So hat sich Antonio Conte seine Rückkehr in die Serie A nach dreijähriger Absenz sicherlich nicht vorgestellt. Am ersten Spieltag kassierte das von ihm neu trainierte Napoli in Verona eine 0:3-Abfuhr. Ein Tor von Tino Livramento (50.) und eine Doublette von Daniel Mosquera (75./94.) sorgten für das klare Resultat. Conte, ehemaliger Trainer von Juventus und Inter, entschuldigte sich nach der Partie bei den eigenen Fans. «Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war inakzeptabel», meinte er. Bologna (mit Remo Freuler und Dan Ndoye in der Startelf sowie Michel Aebischer ab der 76. Minute) spielte zuhause gegen Udinese 1:1.

LaLiga: Mbappés Ligadebüt endet 1:1

Champions-League-Sieger Real Madrid hat beim Ligadebüt von Kylian Mbappé einen Sieg noch aus der Hand gegeben. Die «Königlichen» mit dem französischen Superstar in der Startelf kamen bei Mallorca nicht über ein 1:1 hinaus. Rodrygo (13. Minute) hatte den Titelverteidiger per Schlenzer früh in Führung gebracht. Der kosovarische Nationalstürmer Vedat Muriqi (53.) traf jedoch per Kopf noch zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Reals Ferland Mendy nach einem harten Foul Rot.