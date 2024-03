Legende: Am Donnerstag das 1. Nati-Aufgebot, am Freitag das 4. Saisontor Bei Vincent Sierro (vorne) läuft's aktuell bestens. Imago Imago/PanoramiC/Thierry Breton

Ligue 1: Tor und Niederlage für Sierro

Der am Donnerstag erstmals für die Schweizer Nati aufgebotene Vincent Sierro erzielte am Freitag sein 4. Saisontor. Trotzdem verlor Toulouse zuhause gegen Lyon mit 2:3. Sierro gelang in der 58. Minute das zwischenzeitliche 2:1 für seine Farben vom Penaltypunkt. Lyon schaffte dank 2 Treffern in der Schlussviertelstunde noch die Wende.

Bundesliga: Köln von Leipzig vorgeführt

Während einer Stunde konnte Köln gegen Leipzig mithalten, ehe das 1:2 durch Loïs Openda den Anfang des Kölner Untergangs markierte (62.). Fortan spielte RB auf fremdem Terrain Katz und Maus mit den Gastgebern und machte dank 3 weiteren Treffern den 5:1-Kantersieg perfekt. Dank den 3 Punkten rückt Leipzig zumindest vorübergehend auf Kosten von Dortmund wieder auf einen Champions-League-Rang vor. Der BVB spielt am Sonntag zuhause gegen Frankfurt.

England, Frauen: Wältis Arsenal verliert Topspiel bei Chelsea

In Englands Women's Super League musste Arsenal mit der Schweizerin Lia Wälti einen Dämpfer im Meisterrennen hinnehmen. Im Londoner Stadtderby bei Chelsea zog Arsenal mit 1:3 den Kürzeren. Die gesamte Hypothek fingen sich die «Gunners» in der 1. Halbzeit ein, in der Chelseas Sjoeke Nusken gleich doppelt traf. Zu mehr als dem Ehrentreffer in den Schlussminuten reichte es Arsenal nicht mehr. Wälti wurde nach 72 Minuten ausgewechselt.