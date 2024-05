Legende: Führt sein Team zum Sieg in Neapel Dan Ndoye. IMAGO Images/ZUMA Wire

Serie A: Torpremiere für Dan Ndoye

Dan Ndoye hat seinen ersten Treffer in der Serie A erzielt. Der Flügelstürmer erzielt beim 2:0 von Bologna beim letztjährigen Meister Napoli das 1:0 und bringt sein Team der Champions League noch etwas näher. In Neapel standen alle 3 Schweizer – Remo Freuler, Michel Aebischer und Ndoye – in der Startformation. Freuler verursachte in der 21. Minute einen Penalty, den Goalie Federico Ravaglia abwehrte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste schon mit 2:0 – sowohl Ndoye (9.) als auch der Österreicher Stefan Posch (12.) trafen mit dem Kopf.

Premier League: City übernimmt wieder die Spitze

Manchester City bleibt auf Kurs Richtung 4. Titel in Folge. Der englische Meister liegt nach dem 4:0-Auswärtssieg gegen Fulham bei noch 2 ausstehenden Spielen 2 Punkte vor Arsenal. Innenverteidiger Josko Gvardiol war mit 2 Toren Matchwinner. Die weiteren Treffer erzielten Phil Foden und Julian Alvarez. Manuel Akanji, der vor der Pause eine grosse Chance auf das 2:0 vergab, spielte als Rechtsverteidiger durch.

00:48 Video Guardiola: «Das Schicksal ist in unseren Händen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Als zweiter Absteiger nach Sheffield United steht derweil Burnley fest. Die «Clarets» unterlagen bei Tottenham nach Führung noch mit 1:2. Zeki Amdouni wurde erst in der 88. Minute eingewechselt.