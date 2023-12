Legende: Erlösungsschrei Dan Ndoye nach seinem Tor zum 2:1. Keystone/AP/Luca Bruno

Coppa Italia: Ndoye später Matchwinner

Bologna hat sich im Achtelfinal des italienischen Cups gegen Serie-A-Leader Inter Mailand mit 2:1 n.V. durchgesetzt. Zum Matchwinner avancierte Joker Dan Ndoye, der in der 116. Minute zum Schlussstand traf. Von den Schweizern spielte einzig Michel Aebischer (Bologna) durch, Teamkollege Remo Freuler und Yann Sommer (Inter) sassen auf der Bank.

LaLiga: Barcelona erneut mit Mühe

Der kriselnde FC Barcelona hat in der spanischen LaLiga mit viel Mühe einen erneuten Punktverlust abgewendet. Gegen das noch sieglose Tabellen-Schlusslicht UD Almeria gewann die defensiv erneut anfällige Mannschaft von Trainer Xavi mit 3:2 und holte nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg mal wieder drei Punkte.

Ligue 1: Mvogos Lorient weiter im Tief

Yvon Mvogo hat mit Lorient die 3. Niederlage in Folge kassiert und ist mit seinem Klub Vorletzter der Ligue 1. Der Schweizer Nationalkeeper verlor das bretonische Duell mit Brest 0:4. Für das in dieser Saison erstaunlich starke Brest traf der 20-jährige Malier Kamory Doumbia schon in der 1. Halbzeit viermal. In der Tabelle liegt Brest auf dem 4. Rang.