Dan Ndyoe (r.) jubelt mit Torschütze Callum Hudson-Odoi (m.). Getty Images/Eddie Keogh

Premier League: Ndoye mit nächstem Skorerpunkt

Dan Ndoye hat auch im zweiten Spiel für Nottingham Forest eine starke Leistung gezeigt. Beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace bereitete der Schweizer den Ausgleich mustergültig vor. In der 57. Minute schickte Ndoye seinen Teamkollegen Callum Hudson-Odoi mit einem Laserpass aus der eigenen Spielhälfte in die Tiefe, der Engländer traf abgeklärt. Weitere Tore fielen nicht und Ndoye wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Der 24-jährige Waadtländer hatte bei seinem Premier-League-Debüt (3:1-Sieg gegen Brentford) ein Tor erzielt.

