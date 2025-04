Per E-Mail teilen

Legende: Jubelt über seinen wunderschönen Ausgleichstreffer Bolognas Dan Ndoye. imago images/Michele Nucci/LaPresse

Serie A: Remis zwischen Bologna und Napoli

Zum Abschluss der 31. Runde haben sich Bologna und Napoli die Punkte geteilt. Nach dem Führungstor von André Zambo Anguissa (18.) glich Dan Ndoye in der 64. Minute für Bologna traumhaft mit der Hacke zum 1:1-Ausgleich aus. Ndoye, Michel Aebischer und Remo Freuler standen alle in der Startformation bei Bologna, auf Seiten von Napoli blieb Noah Okafor ohne Einsatz. Während Napoli in der Tabelle 3 Punkte hinter Leader Inter Mailand den 2. Platz hält, verbesserte sich Bologna auf den 4. Platz, der Ende Saison zur Champions League berechtigt.

Premier League: Schär und Newcastle feiern klaren Sieg

Fabian Schärs Newcastle hat einen souveränen 3:0-Sieg bei Leicester gefeiert. Bereits nach 2 Minuten gingen die «Magpies» durch Jacob Murphy in Führung. 9 Minuten später erzielte Schär beinahe das Tor des Jahres. Sein Schuss von der Mittellinie landete an der Latte und wurde zur optimalen Vorlage für den mitgelaufenen Murphy, der zum 2:0 verwertete. Harvey Barnes sorgte noch vor der Pause für den Endstand (34.). Mit dem Sieg springt Newcastle von Platz 7 auf 5 und ist weiterhin mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze dabei.

Resultate