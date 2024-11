Per E-Mail teilen

Legende: Jubelte über seine ersten beiden Saisontore Dan Ndoye. Imago/ABACAPRESS

Serie A: Ndoye schiesst Bologna zum Sieg

Dan Ndoye hat Bologna zu einem 3:0-Heimsieg gegen Venedig geführt. Der Schweizer Nationalspieler erzielte in der 21. Minute per Penalty seinen 1. Saisontreffer. Nach 70 Minuten traf der Romand auch noch zum Schlussstand. Während der Doppeltorschütze kurz vor Schluss ausgewechselt wurde, spielte Remo Freuler durch. Michel Aebischer, der am Freitag seinen Vertrag bei den «Rossoblu» um 3 Jahre bis 2027 verlängert hatte, fehlte nach wie vor verletzt.

LaLiga: Barcelona patzt erneut

Der FC Barcelona hat in der Meisterschaft zum dritten Mal in Folge gepatzt. Das Team von Hansi Flick unterlag Las Palmas zuhause 1:2. Sandro Ramirez und Fabio Silva trafen für die als Tabellen-17. beim Leader angetretenen Kanaren in der 2. Halbzeit. Dazwischen glich Raphinha mit seinem 14. Saisontreffer für die Katalanen aus.

Premier League: Nächstes Offensiv-Feuerwerk der «Gunners»

Arsenal hat dank einem 5:2 bei Stadtrivale West Ham den 3. klaren Sieg innert 7 Tagen gefeiert. Sämtliche 7 Tore fielen dabei vor der Pause. Fabian Schärs Newcastle musste sich bei Crystal Palace nach einem Gegentor in der 94. Minute derweil mit einem 1:1 begnügen.