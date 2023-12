Legende: Musste verfrüht in die Kabine Dan Ndoye. Imago/IPA/Sport ABaca

Serie A: Bologna siegt, Ndoye verletzt sich

Bologna hält sich in der Serie A weiter in der Spitzengruppe. Dank eines 1:0-Heimsiegs über Atalanta Bergamo verbleiben die Norditaliener über die Weihnachtstage auf einem Champions-League-Platz. Während Remo Freuler gegen sein Ex-Team über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stand, wurde Dan Ndoye wegen einer möglichen Muskelverletzung kurz vor der Pause ausgewechselt. Michel Aebischer kam erst für die Schlussminuten in die Partie. Später am Abend festigte Inter Mailand seine Leaderposition. Beim 2:0-Heimsieg gegen Lecce blieb Nati-Goalie Yann Sommer wettbewerbsübergreifend zum 5. Mal in Folge ohne Gegentor.

LaLiga: Atletico schliesst zu Barcelona auf

In einem Nachtragsspiel der 4. Runde hat Atletico Madrid zuhause gegen den FC Sevilla (ab 53. mit Djibril Sow) mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Marcos Llorente in der 47. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung. Damit kommen die Madrilenen neu wie auch Barcelona auf 38 Punkte. Der Rückstand auf das Spitzenduo Real Madrid/Girona beträgt 7 Zähler.