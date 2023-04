Legende: Jubel über den verdienten Sieg Newcastle setzt sich gegen Manchester United durch. Keystone/Jon Super/AP

Premier League: Newcastle nach Sieg im Topspiel auf Platz 3

Newcastle nimmt Manchester United dank dem 2:0-Sieg im Direktduell den 3. Platz der Premier League ab und nähert sich damit weiter der Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison. Die beiden Engländer Joe Willock und Callum Wilson trafen nach der Pause zum verdienten Sieg für das Team mit Fabian Schär. Der Schweizer Internationale spielte in der Innenverteidigung durch. Sowohl Newcastle als auch das seit drei Ligapartien sieglose Manchester United liegen vier Verlustpunkte vor dem fünftplatzierten Tottenham.

Ligue 1: PSG unterliegt Lyon

PSG hat eine weitere Niederlage im Jahr 2023 kassiert. Das nach der WM aus dem Tritt geratene Starensemble unterlag in der Ligue 1 zuhause Lyon mit 0:1. Der 20-jährige Bradley Barcola erzielte in der 56. Minute den einzigen Treffer. Vor der Pause hatte Alexandre Lacazette die Führung von Lyon noch mit einem verschossenen Penalty knapp verpasst. In der Tabelle hat PSG, das 2023 in allen Wettbewerben zusammengezählt schon achtmal verloren hat, noch 6 Punkte Reserve auf die ersten Verfolger Olympique Marseille und Lens. Lyon belegt nach 29 Runden den 9. Platz.

LaLiga: Seferovic erneut treffsicher – Benzema mit Blitz-Hattrick

Haris Seferovic hat sein 2. Tor seit der Rückkehr in die höchste spanische Liga erzielt. Der zuletzt nicht für die Schweiz aufgebotene Stürmer traf beim 2:2 von Celta Vigo zuhause gegen Almeria in der 10. Minute zum 1:1. Seit Anfang Februar hat der von Benfica Lissabon nach Galicien ausgeliehene Seferovic in 8 Partien 2 Treffer erzielt. Real Madrid deklassierte Valladolid zuhause mit 6:0. Überragender Mann bei den «Königlichen» war Karim Benzema, der innert 7 Minuten einen Hattrick erzielte (29., 32., 36. Minute). Real liegt trotz des Sieges als Tabellenzweiter weiter 12 Punkte hinter dem grossen Rivalen aus Barcelona.

00:28 Video Ancelotti: «Unsere Stürmer waren beeindruckend» (span.) Aus Sport-Clip vom 02.04.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Bundesliga: Gladbach mit Nullnummer

Für Borussia Mönchengladbach rücken die Europacup-Plätze immer weiter in die Ferne. Das 0:0 im Derby gegen den 1. FC Köln war das fünfte sieglose Spiel in Serie. Das Team um Goalie Jonas Omlin und Verteidiger Nico Elvedi musste letztlich froh um den einen Punkt sein. Köln war im 96. Derby die bessere Mannschaft gewesen. Die ambitionierten Borussen haben seit dem 3:2-Sieg gegen Bayern München Mitte Februar in den letzten 5 Meisterschaftsspielen nur 3 Punkte geholt. Hoffenheim kam beim 2:1 auswärts gegen Werder Bremen zum 2. Sieg in Folge und sammelte erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf.