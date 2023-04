Legende: Der Mann des Spiels im Goodison Park Callum Wilson. Keystone / AP Photo / Jon Super

Premier League: Newcastle erneut mit deutlichem Sieg

Nach dem überlegenen 6:1 gegen Tottenham ist Newcastle weiterhin in Torlaune. Auswärts gegen Everton gewinnen die «Magpies» mit 4:1. Mit seinem Doppelpack ist Callum Wilson der Mann des Spiels. Fabian Schär spielte in der Innenverteidigung durch. In der 92. Minute erzielte er das vermeintliche 5:1, doch der VAR griff wegen eines Abseits ein und annullierte das Tor.

Coppa Italia: Cremonese im Halbfinal ausgeschieden

Kein Happy End hatte das Rückspiel für Cremonese in der Coppa Italia gegen Fiorentina. Die Mannschaft von Charles Pickel konnte eine 2-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel nicht wettmachen. Gegen Basels Halbfinal-Gegner in der Conference League gab es ein fades 0:0.

LaLiga: Wild-West-Nachspielzeit zwischen Villarreal und Espanyol

Die Nachspielzeit zwischen Villarreal und Espanyol Barcelona hatte es in sich: In der 92. Minute traf Étienne Capoue zum 4:2 für Villarreal, ehe 3 Minuten später Espanyol-Mittelfeldspieler Eduardo Exposito die rote Karte sah. Zuvor war die Partie lange ausgeglichen gewesen, bis 10 Minuten vor der hektischen Nachspielzeit Villarreals Nicolas Jackson das 3:2 erzielte.