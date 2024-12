Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Enges Duell mit besserem Ende für Newcastle Manchester United kommt weiter nicht vom Fleck. IMAGO / Sportimage

Premier League: Chelsea erneut geschlagen

Vier Tage nach der Niederlage gegen Fulham musste sich Chelsea erneut geschlagen geben. Beim Abstiegskandidaten aus Ipswich unterlagen die Londoner mit 0:2. Liam Delap (12./Penalty) und Omar Hutchinson (53.) sorgten für die Tore. Auch Manchester United musste mit einem 0:2 vom Platz. Beim Auswärtssieg von Fabian Schärs Newcastle trafen Alexander Isak (4.) und Joelinton (19.) bereits früh. United bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte stecken.

Serie A: Niederlage für Freulers Bologna

Das von Remo Freuler als Captain angeführte Bologna unterlag in der 18. Serie-A-Runde zuhause Verona mit 2:3. Nach einer roten Karte gegen Tommaso Pobega in der 51. Minute kam das Heimteam zwar noch zum Ausgleich durch Benjamin Dominguez. Ein Eigentor von Santiago Castro zwei Minuten vor Schluss sorgte dann aber für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Dan Ndoye wurde bei Bologna in der 80. Minute eingewechselt.

Resultate