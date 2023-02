Legende: Torflaute bei Schalke bleibt bestehen Michael Frey im Duell mit dem Wolfsburger Sebastiaan Bornauw. imago images/Treese

Deutschland: Schalke wieder nur mit 0:0

Schlusslicht Schalke hat zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltages zuhause gegen Wolfsburg zum dritten Mal in Folge 0:0 gespielt. Michael Frey, der zum zweiten Mal seit seinem Wechsel zu den «Knappen» in der Winterpause von Anfang an randurfte, erzielte in der 76. Minute das vermeintliche 1:0. Der Treffer – es wäre Freys erster im Schalke-Dress gewesen – wurde aber aberkannt, weil Passgeber Dominick Drexler im Abseits gestanden hatte. Bereits zuvor hatte das Tor von Alex Kral nicht gezählt – ebenfalls wegen eines Offsides. Schalkes Cédric Brunner wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Schalke liegt 4 Zähler hinter Stuttgart und dem Relegationsplatz.

Italien: Milan siegt dank Giroud

In der Serie A hat sich Milan zumindest für eine Nacht auf Platz 3 geschoben. Die Mailänder siegten im San Siro gegen Torino mit Captain Ricardo Rodriguez dank eines Kopfballtreffers von Olivier Giroud in der 62. Minute 1:0. Es war der erste Sieg der «Rossoneri» nach zuvor drei Niederlagen. Bei Milan nahm Zlatan Ibrahimovic erstmals nach seiner langwierigen Verletzung wieder auf der Bank Platz, kam aber nicht zum Einsatz.