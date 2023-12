Legende: Nach dem Tor kam die Ernüchterung Noah Okafor. imago images/LaPresse

Serie A: Okafor zuerst Torschütze, dann verletzt

Beim 3:0-Sieg Milans über Monza reihte sich auch Noah Okafor unter die Torschützen. Der Stürmer der Schweizer Nati erzielte nur 9 Minuten nach seiner Einwechslung das 3:0 (76.). Es war sein insgesamt 3. Tor in der Serie A. Weitere 4 Minuten später war sein Einsatz aber schon wieder beendet: Okafor verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und überliess seinen Platz Samuel Chukwueze.

Serie A: Inter baut Vorsprung aus

Auch Milans Stadtrivale Inter gab sich am 16. Spieltag keine Blösse und löste die heikle Auswärtsaufgabe bei Lazio Rom souverän. Lautaro Martinez (40.) und Marcus Thuram (66.) zeichneten beim 2:0-Erfolg für die Treffer verantwortlich. Hinten hielt Yann Sommer einmal mehr den Laden dicht. Der Schweizer Nati-Goalie spielte in der Serie A bereits zum 11. Mal zu null – in 16 Partien. Weil mit Juventus der erste Verfolger am Freitag Federn liess (1:1 gegen Genoa), baute Inter seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 4 Punkte aus.

Legende: Liess sich einmal mehr nicht bezwingen Yann Sommer. IMAGO / ABACAPRESS

LaLiga: Real Madrid mindestens über Nacht auf Platz 1

Die «Königlichen» bekundeten in der 17. Runde mit Villarreal kaum Mühe. Einzig nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gäste in der 54. Minute drohte Real Madrid die Kontrolle über das Spiel kurzzeitig aus der Hand zu geben. Brahim Diaz sorgte nur 10 Minuten später mit dem 3:1 jedoch für die Vorentscheidung. Kurz darauf reihte sich auch noch Altmeister Luka Modric unter die Torschützen (68.). Die ersten beiden Real-Tore waren auf das Konto von Jude Bellingham (25.) und Rodrygo (37.) gegangen.

Legende: Erzielte bereits sein 13. Saisontor Jude Bellingham. IMAGO / PanoramiC

Ligue 1: PSG kassiert späten Ausgleich

In Frankreich hat der Leader in der Nachspielzeit 2 Punkte liegen gelassen. Paris St-Germain führte gegen Lille nach einem Penalty-Treffer von Kylian Mbappé (66.) bis in die 94. Minute, ehe Jonathan David doch noch der Ausgleich für den Gastgeber Lille glückte. Trotz dem Punktverlust ist das Polster von PSG auf das zweitplatzierte Nizza auf 5 Zähler angewachsen. Die Südfranzosen waren Le Havre am Samstag mit 1:3 unterlegen.