Legende: Schlug spät zu Noah Okafor. Getty Images/Alessandro Sabattini

Serie A: Okafor-Tor von Rassismus-Vorfall überschattet

Mit seinem 4. Saisontor hat Noah Okafor Milan im Serie-A-Spiel gegen Udinese zum Sieg geschossen. Der Schweizer Nati-Stürmer wurde in der 68. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit zum 3:2 für die Mailänder. Der 23-Jährige kam nach einem Corner an den Ball und netzte aus kurzer Distanz ein. Die Partie war zuvor von einem Rassimus-Vorfall überschattet worden: Nach 30 Minuten wurde das Spiel für fünf Minuten unterbrochen, weil die Udine-Fans rassistische Gesänge gegen Milan-Torwart Mike Maignan angestimmt hatten. Nach wiederholten Beleidigungen verliess der Franzose den Platz und begab sich mit der Mannschaft in die Katakomben. Nach einigen Minuten kehrte Maignan unter den Buhrufen der Heimfans auf das Spielfeld zurück. Das Match wurde daraufhin normal fortgesetzt.

Premier League: Arsenal bezwingt Palace mühelos

Arsenal hat im Titelkampf der Premier League Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Die «Gunners» bezwangen Crystal Palace im Londoner Derby nach zuletzt 4 Pflichtspielen ohne Sieg mit 5:0. Gabriel (11.), ein Eigentor von Palace-Goalie Dean Henderson (37.) und Leandro Trossard (59.) brachten Arsenal auf Kurs, ein Doppelpack von Joker Gabriel Martinelli in der Nachspielzeit machte den Kantersieg perfekt. Arsenal liegt neu gleichauf mit Titelverteidiger Manchester City, dem ersten Verfolger von Leader Liverpool.