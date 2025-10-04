Legende: Stand am zweiten Pfosten goldrichtig Noah Okafor. Reuters/Chris Radburn

Premier League: Leeds mit 1. Heimpleite seit über einem Jahr

Leeds United hat am 7. Spieltag der Premier League eine bittere Niederlage einstecken müssen. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit unterlag der Aufsteiger Tottenham zu Hause mit 1:2. Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen können – er verwandelte einen Abstauber (34.). Mohammed Kudus markierte in der 2. Halbzeit den «Spurs»-Gamewinner (57.). Mit der Niederlage endet eine beeindruckende Serie der United: Seit dem 14. September 2024 hatte Leeds an der Elland Road nicht mehr verloren.

