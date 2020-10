Legende: Musste in der Pause vom Platz Jonas Omlin. Freshfocus

Frankreich: Bitterer Nachmittag für Omlin

Jonas Omlin hat in der 8. Runde der Ligue 1 mit Montpellier einen Nachmittag zum Vergessen erlebt. Bei der 0:4-Heimniederlage gegen Reims wurde der Schweizer Keeper beim Stand von 0:3 zur Pause ausgewechselt, obwohl er an den Gegentreffern schuldlos war. Zuvor hatten mit Hilton (6.) und Damien Le Tallec (41.) bereits 2 Akteure von Montpellier Rot gesehen.

England: Arsenal unterliegt Leicester

Eine Heim-Niederlage setzte es auch für Arsenal und Granit «Xhaka ab. Die «Gunners» unterlagen Leicester City mit 0:1. Das goldene Tor erzielte Joker Jamie Vardy in der 80. Minute. Für Arsenal war es im 6. Spiel bereits die 3. Niederlage. Als letztes Team in der englischen Topliga verlor am Sonntag Leader Everton erstmals (0:2 gegen Southampton), behält allerdings die Tabellenführung vor dem punktgleichen Stadtrivalen Liverpool.

Italien: Juventus nur mit Heim-Remis

Juventus Turin ist am 5. Spieltag in der Serie A nicht über ein 1:1 gegen Hellas Verona hinausgekommen. Stürmer Andrea Favilli (60.) brachte die Gäste in Führung, ehe der Schwede Dejan Kulusevski (77.) noch den Ausgleich markierte. Kevin Rüegg war bei Verona nur Ersatz.