Legende: Hat Grund zum Jubeln Charles Pickel. key/AP/LaPresse/Alessandro Garofalo

Italien: Grosser Sieg für Cremonese

Serie-A-Schlusslicht Cremonese mit dem Schweizer Charles Pickel ist im Achtelfinal des italienischen Cups der grosse Coup gelungen: Die Lombarden gewannen beim Liga-Dominator Napoli mit 5:4 im Penaltyschiessen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Pickel hatte an der Sensation erheblichen Anteil: Der 25-jährige Solothurner traf in der 18. Minute mit seinem 2. Saisontor zur 1:0-Führung. In der Verlängerung überstand Cremonese nach einer gelb-roten Karte gegen Leonardo Sernicola gar 20 Minuten in Unterzahl.

Spanien: Rakitic schiesst Sevilla zum Sieg

Der kriselnde FC Sevilla hat durch einen Sieg im spanischen Cup etwas Selbstvertrauen getankt. Die Andalusier siegten im Achtelfinal beim Zweitligisten Alaves mit 1:0. Das Tor erzielte der gebürtige Aargauer Ivan Rakitic kurz nach der Pause.

England: Youngster rettet Liverpool

Im englischen FA Cup ist Liverpool durch ein 1:0 im Wiederholungsspiel bei Wolverhampton in die 4. Runde eingezogen. Der 19-jährige Harvey Elliott bewahrte Coach Jürgen Klopp durch einen fulminanten Distanzschuss in der 13. Minute vor einem neuen Tiefschlag.

