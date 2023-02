Legende: Immerhin die Lufthoheit (in dieser Szene) Charles Pickel im Spiel gegen Napoli bei einem Kopfball. Imago/Alessandro Garofalo

Italien: Napoli schlägt Cremonese mit 3:0

Napoli steuert in der Serie A unaufhaltsam dem 3. Scudetto entgegen. Die Süditaliener schlugen in der 22. Runde Cremonese zu Hause mit 3:0 und liegen nun 16 Punkte vor Verfolger Inter, das eine Partie weniger ausgetragen hat. Nach einer 1:0-Pausenführung sorgten Victor Osimhen (65.) und Eljif Elmas (79.) für klare Verhältnisse. Bei Cremonese spielte der Solothurner Charles Pickel im defensiven Mittelfeld von Beginn an. Nach einer Stunde musste der 25-Jährige, der in der Schweiz unter anderem für Basel und GC gespielt hatte, Michele Castagnetti Platz machen. Cremonese bleibt mit nur 8 Punkten aus 22 Spielen Tabellenletzter.

00:59 Video Archiv: Pickel bei Cremonese Aus Sport-Clip vom 10.02.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

England: City erfüllt Pflicht gegen Aston Villa

Manchester City hat in der Premier League den Rückstand gegenüber Arsenal auf 3 Punkte verkürzt. Nachdem die Londoner am Samstag gegen Brentford nur 1:1 gespielt hatten, gewann der erste Verfolger ManCity daheim gegen Aston Villa 3:1. Rodri, Ilkay Gündogan und Riyad Mahrez trafen schon in der 1. Halbzeit gegen die Mannschaft aus Birmingham. Manchester City, das eine Partie mehr ausgetragen hat, trifft am Mittwoch auswärts auf Granit Xhakas Arsenal.