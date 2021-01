Legende: Hängende Köpfe bei PSG Angel Di Maria muss zusehen, wie die Spieler von Lorient den Coup bejubeln. imago images

Frankreich: PSG verliert erstmals unter Pochettino

Paris St-Germain kassierte beim abstiegsgefährdeten Lorient eine blamable 2:3-Niederlage. Der Meister gab dabei eine 2:1-Führung preis. Beide PSG-Treffer erzielte Neymar. Lorient schaffte in den Schlussminuten die Wende.

Resultate Ligue 1

Spanien: Atletico marschiert weiter

Leader Atletico Madrid feierte in Cadiz den 8. Ligasieg in Folge. Dank des 4:2-Erfolgs beim Aufsteiger bleiben die «Rojiblancos» auf Titelkurs. Das Polster in der Tabelle auf die Verfolger Barcelona und Real Madrid beträgt 10 Punkte, bei einem Spiel weniger. Die Katalanen schlugen Athletic Bilbao mit 2:1.

Resultate Primera Division

Frankreich: Kutesa trifft für Reims

Reims holte dank dem 23-jährigen Genfer Dereck Kutesa den 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 1:0-Sieg in Strasbourg den einzigen Treffer des Spiels. Kutesa wurde in der 75. Minute aufs Feld geschickt, 5 Minuten später gelang ihm sein 1. Saisontor.

Italien: Rückschlag für Atalanta

Für Remo Freuler setzte es in der 20. Runde der Serie A mit Atalanta Bergamo eine Enttäuschung ab. Gegen Lazio Rom verloren die Bergamasken mit 1:3. Der Schweizer wurde nach 78 Minuten ausgewechselt.