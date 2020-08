Legende: Eng gedeckt Neymar (vorne) im Zweikampf mit Lyons Jason Denayer. imago images

Frankreich: PSG holt auch Ligacup

Eine Woche nach der Coupe de France (1:0 vs. St-Étienne) hat Paris Saint-Germain auch den französischen Ligacup gewonnen. Das Star-Ensemble, das in der abgebrochenen Ligue-1-Saison bereits zum Meister erklärt worden war, schlug Olympique Lyon im Stade de France mit 6:5 n.P. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Pablo Sarabia, nachdem Lyons Bertrand Traoré verschossen hatte. Paris Saint-Germain hat im August die Chance auf einen weiteren Titel in dieser Saison: Im Champions-League-Viertelfinal trifft das Team von Trainer Thomas Tuchel auf Atalanta Bergamo.