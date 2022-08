Legende: Erzielte den einzigen Pariser Treffer Neymar. IMAGO / ZUMA Wire

Frankreich: PSG lässt Federn

PSG hat am 4. Spieltag der Ligue 1 gegen Monaco (1:1) Punkte liegen gelassen. Kevin Volland vor der Pause und Neymar in der 2. Halbzeit (Penalty) trafen. Breel Embolo wurde bei Monaco in der 64. Minute eingewechselt. Jonas Omlin fuhr mit Montpellier gegen Brest einen 7:0-Kantersieg ein. Das von Lucien Favre gecoachte Nizza wartet nach dem 0:3 gegen Marseille weiter auf den 1. Sieg.

England: Freuler mit Debüt

Nachdem Remo Freuler am Dienstag im Ligacup zu seinem 1. Einsatz für Nottingham gekommen war, bestritt er am Sonntag seine ersten 15 Minuten in der Premier League. Der Nati-Spieler wurde bei der 0:2-Heimniederlage gegen Tottenham eingewechselt. Harry Kane schoss die Tore von Tottenham.

Spanien: «Lewa» und Benzema schiessen Barca und Real zum Sieg

Karim Benzema hat Real Madrid bei Espanyol Barcelona vor einem unerwarteten Dämpfer in LaLiga bewahrt. Der Franzose traf beim 3:1 spät doppelt (88./90.+10). Damit bleibt Real nach 3 Siegen in 3 Spielen Tabellenführer. Zuvor hatte sich Robert Lewandowski vom FC Barcelona beim 4:0-Erfolg über Valladolid 2 Treffer notieren lassen (24./64.). Barca ist mit 2 Punkten hinter Real Dritter.